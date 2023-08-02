Доллар поднялся выше 93 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 93 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 13.00 мск, рубль опустился по отношению к американской валюте на 70 копеек, до 93,03.

Такое снижение зафиксировано впервые с 6 июля, отмечает РИА Новости.

Сегодня в ходе торгов на Мосбирже российская валюта также упала на 85 копеек по отношению к евро. Впервые с 20 июля курс составил 102,06 руб.

Аналитики отмечали ранее, что на рубль оказывают давление усиление глобального доллара, ухудшившиеся общерыночные настроения, а также опасения относительно дисбаланса спроса и предложения.