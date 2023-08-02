Доллар поднялся выше 93 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 93 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К 13.00 мск, рубль опустился по отношению к американской валюте на 70 копеек, до 93,03.
Такое снижение зафиксировано впервые с 6 июля, отмечает РИА Новости.
Сегодня в ходе торгов на Мосбирже российская валюта также упала на 85 копеек по отношению к евро. Впервые с 20 июля курс составил 102,06 руб.
Аналитики отмечали ранее, что на рубль оказывают давление усиление глобального доллара, ухудшившиеся общерыночные настроения, а также опасения относительно дисбаланса спроса и предложения.
При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина называла плавающий курс рубля «благом для экономики», позволяющим легче абсорбировать внешние шоки. По ее словам, ослабление курса российской валюты «во многом объясняется внешней торговлей».