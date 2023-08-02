В России резко снизились продажи дорожно-строительной техники

В первом полугодии 2023 года в России продажи дорожно-строительной и специализированной техники снизились в годовом измерении на 34,6 процента, до 4714 штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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В январе-марте снижение показателя составляло 39,3 процента (2558 штук). Во втором квартале 2023 года было отгружено 2143 штуки с несколько менее резким снижением в 30 процентов в годовом измерении. Соответственно, происходило падение реализации большинства видов спецтехники.

Экскаваторов-погрузчиков было продано на 51 процент меньше (214 штук), гусеничных тракторов — на 58,9 процента (154 штуки), самоходных грейдеров — на 47,4 процента (113 штук). Прибавку в апреле-июне показали российские продажи в сегментах колесных экскаваторов — на 38,4 процента (299 штук) и трубоукладчиков — в 2,4 раза (144 штук).

При этом, по данным ассоциации производителей техники «Росспецмаш», за первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в Россию выросли на 76 процентов, а выпуск российских машин этого сегмента увеличился на 31 процент, до 44 миллиардов рублей.