Евро поднялся до 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года
Курс евро поднялся до 103 рублей. Последний раз валюта ЕС доходила до этой отметки 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
По состоянию на 17:54 по московскому времени, евро вырос на 1,8% до 103 рублей. Последний раз такого показателя он достигал 28 марта 2022 года. При этом уже к 17:57 евро замедлил рост до 10,98 рублей.
Доллар к 17:54 торговался на уровне 94,21 рублей, прибавив 2,04%. Юань вырос на 1,77% до 13,065 рублей.
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