Евро поднялся до 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Курс евро поднялся до 103 рублей. Последний раз валюта ЕС доходила до этой отметки 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже .

По состоянию на 17:54 по московскому времени, евро вырос на 1,8% до 103 рублей. Последний раз такого показателя он достигал 28 марта 2022 года. При этом уже к 17:57 евро замедлил рост до 10,98 рублей.