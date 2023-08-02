Цена российского газа для Приднестровья существенно снизится

Поставки российского газа для нужд «Тираспольтрансгаз» осуществляются в прежних объемах, рассказал в среду, 2 августа, глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Он добавил, что закупочная цена в августе снизится и составит $527,68 за тысячу кубометров, пишет РИА «Новости».

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Чебан отметил, что весь объем газа от ПАО «Газпром» будет направлен для нужд «Тираспольтрансгаза» в Приднестровье.

По данным агентства, в июле закупочная цена газа составляла $550,60 за тысячу кубометров, он также был отправлен в Приднестровье.