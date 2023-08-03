Финансист оценил последствия для рубля от решения Минфина покупать валюту

Возобновляемые Минфином закупки валюты в рамках бюджетного правила слабо повлияют на курс российского рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По мнению эксперта, которым он поделился с «Газетой.Ru», эффект будет незначительным, поскольку речь идет о небольшом объеме сумм относительно дневного оборота торгов ключевыми парами валют.

«Такие операции по-прежнему будут слабо влиять на динамику рубля», — высказался Бабин.

Ключевым фактором, определяющим курс рубля финансист назвал сальдо платежного баланса и то, что его положительной суммы все еще не хватает даже для сдерживания снижения нацвалюты.

Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). На покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей. Ведомство также указало, что с учетом текущей экономической ситуации в России может сократить использование средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов бюджета в 2023-2024 годах.