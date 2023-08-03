Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Власти Саудовской Аравии приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки на сентябрь. Об этом сообщает SPA со ссылкой на источник в Минэнерго страны.

«Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на миллион баррелей в сутки, которое начало применяться в июле, еще на месяц, чтобы включить сентябрь месяц», — говорится в тексте.

Отмечается, что в будущем сокращение добычи нефти может быть продлено или увеличено. Таким образом в сентябре добыча нефти в Саудовской Аравии составит около девяти миллионов баррелей в сутки.