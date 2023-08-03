Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в сентябре

Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак , передает «РИА Новости».

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — приводятся в материале его слова.

Напомним, что в августе РФ сократила экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к уже объявленному. При этом решение о снижении добычи и экспорта принимают сами нефтяные компании.