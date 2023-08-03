Нефть Brent дорожает после новостей о сокращении добычи
Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки Brent дорожает после ряда новостей о сокращении добычи топлива. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
В 19:00 по московскому времени Brent достигла отметки в 84,87 доллара за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в сентябре на то же время выросла до 81,32 доллара за баррель.
Предполагается, что на рост цен на топливо оказало влияние решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки. Также 3 августа РФ заявила о том, что продолжит добровольно сокращать в сентябре поставки на нефтяные рынки на 300 тысяч баррелей в сутки за счет снижения экспорта.
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