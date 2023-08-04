Аналитик Абрамов рассказал, что ждет дальше рубль и бюджет

Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

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- Основных причин ослабления курса рубля, которое наблюдается в последнее время, можно назвать несколько. Одна из них - ощутимое сокращение торгового баланса в 2023 году. Во всем мире наметилась тенденция к снижению цен на основные товары российского экспорта (углеводороды, металлы, продовольствие). Следовательно, в стране произошло определенное снижение доходов от экспорта.

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Одновременно произошел существенный рост импорта, в который некоторые включают и фактор оттока капитала (трансферты физических лиц). Наложилось и традиционное сезонное влияние летнего выездного туризма, в связи с которым физические лица обеспечивают повышенный спрос на наличную валюту. Влияние спекулятивных факторов также имело место.

Насколько постоянны некоторые из этих тенденций, покажет время. Сезонные факторы исчезнут к осени, что может привести к определенной стабилизации курса рубля. Вряд ли он достигнет значений полугодовой давности, скорее, установится "новая норма" - обусловленная рыночными факторами, но с меньшей волатильностью.

Текущий рост импорта также может иметь временный характер, так как, скорее всего, он обусловлен эффектом отложенного спроса: многие импортеры перестроили каналы поставок и систему платежей. В результате в Россию поступило много товаров. В ближайшее время структура импорта будет меняться. Сейчас увеличена доля конечной продукции, уменьшена доля промежуточных товаров - и это не очень хорошо для таких областей, как автопром, где отечественное производство позволяет создавать добавленную стоимость внутри страны. Поэтому этот тренд необходимо стараться поменять. У правительства есть инструменты, чтобы в определенных пределах влиять на торговый баланс в долгосрочной перспективе - экспортные и импортные пошлины, НДПИ и так далее.

При этом необходимо понимать, что более слабый курс рубля имеет свои плюсы. Он позволяет бюджету получать дополнительные доходы, из которых, в том числе финансируется социальная сфера - пенсии, пособия и т.п. Снижение курса увеличивает рублёвую выручку компаний, у которых основные расходы в рублёвой зоне. Это дополнительные средства, с которых поступают налоги в бюджет, и которые предприятия могут направить на расширение производства, создание новых рабочих мест. При дешевом рубле экспортерам легче завоевывать новые ниши на мировых рынках, это важно с учетом изменения векторов внешней торговли. Кроме того, растет конкурентоспособность внутреннего производства.

В то же время, слабый курс рубля опасен для экономики предложения. ЦБ и Минфин должны понимать, что оптимальный плавающий курс, который определяют спрос и предложение, не отменяет задачу сглаживать колебания и предотвращать спекуляции. Важная задача государства - следить, вся ли валютная выручка возвращается в страну в должном объеме, поскольку уже появились различные схемы ее вывода за пределы России.

Сейчас также много говорят о дефиците бюджета. В действительности Россия может позволить себе и бОльший дефицит, но нужно понимать, что вырастут затраты на его обслуживание. Развитие событий будет во многом зависеть от того, какие инструменты Минфин и ЦБ предложат для покрытия этого дефицита. Помимо прочего, таким инструментом могут быть облигации федерального займа для населения. Власти недооценивают физлиц как инвесторов. Один из источников дополнительных ресурсов для развития - депозиты на счетах физических лиц. Надо предлагать людям такие инструменты накопления, чтобы их деньги не лежали на банковских вкладах и тем более под матрасом, а работали на экономику.

Министерство финансов вполне способно выполнить план по доходам, в первую очередь за счет НДС, который оно традиционно занижает. Правительству стоит внимательнее посмотреть в сторону тех отраслей, где есть сверхприбыли (например, банковский сектор), и более тщательно контролировать бюджетные расходы.