Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 100 рублей

«Когда в информационной сфере не очень устойчивое положение и рынок не очень объемный, его довольно легко раскачивать совместными усилиями спекулянтов, чем они и занимаются. И внешняя сфера, конечно, не способствует укреплению веры в национальную валюту, глубинные факторы тоже, в общем-то, не дают оснований для того, чтобы рубль чувствовал себя по отношению к доллару прочно», — объяснил экономист.