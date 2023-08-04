Евро превысил отметку в 104 рубля

Впервые с марта 2022 года евро повысился до 104 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В 12.34 мск европейская валюта расчетами «завтра» выросла на торгах по отношению к рублю на 63 копейки, до 103,8700. А в ходе сессии курс несколько раз поднимался до 104,08 рубля.

Также растет и доллар. Сегодня стоимость американской валюты поднималась до 95 рублей.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев отметил, что сейчас динамика курсов иностранных валют укладывается в рамки обычных рыночных колебаний из-за низких параметров ликвидности. При этом, по его мнению, исходя из макроэкономических факторов, есть потенциал для укрепления нацвалюты по отношению к доллару до 80–85 рублей.