Минфин в июле сократил продажу юаней и золота почти в 1,5 раза

Минфин в июле 2023 года продолжил продавать золото и китайские юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы финансировать дефицит бюджета. За месяц он продал 2,1 млрд китайских юаней и 3,15 тонн золота на 44,4 млрд рублей, следует из данных министерства.

Месяцем ранее – в июне – Минфин продавал больше золота и китайской валюты: за месяц министерство реализовало 3,5 млрд китайских юаней и 5,1 тонны золота. Всего — на 66,98 млрд рублей.

После этих сделок на 1 августа 2023 года на отдельном счету по учету средств ФНБ в Банке России осталось 280,2 млрд китайских юаней и 508,8 млн золота.