Новак сообщил о рекордном спросе на нефть в мире

В настоящее время спрос на российскую нефть в мире находится на рекордном уровне. Об этом в эфире «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Газета.ru».

«Мы наблюдаем, кстати, максимальный рост спроса, рекордные показатели», — сказал он.

По словам Новака, после пандемии РФ смогла восстановиться выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире до 102,4 миллионов баррелей в сутки.

«То есть прирост составит примерно 2,4 миллиона баррелей в сутки», — добавил вице-премьер.

При этом он указал, что добыча нефти в России держится в районе 9,5 миллионов баррелей в сутки, то есть с соблюдением объявленного добровольного сокращения на 500 тысяч баррелей в сутки, которое начали в марте.