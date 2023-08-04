Стоимость дизельного топлива в России рекордно выросла

За неделю летнее дизельное топливо подорожало в России на 6,4 процента, до 60 107 рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Исторический максимум цены летнего дизеля по индексу европейской части страны был превышен 2 августа, когда он подорожал до 58 754 рублей за тонну против 58 151 рубля за тонну, показанных на торгах 23 сентября 2022 года. На момент написания материала его цена составляла 59 933 рубля за тонну.

Цены на бензин на уходящей торговой неделе также вернулись к росту после снижения, произошедшего ранее. Аи-92 подорожал на три процента, до 62 353 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,2 процента, до 68 243 рублей.