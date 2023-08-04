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Рубль продолжил падение к доллару и евро

Курс евро и доллара продолжили рост. На торгах 4 августа европейская валюта превысила 106 рублей, а американская поднялась до 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рубль продолжил падение к доллару и евро
© РИА Новости

К 17:51 по московскому времени евро вырос на 2,83 рубля до 106,06 рубля. Последний раз такого показателя валюта ЕС достигала в конце марта 2022 года.

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Курс доллара в то же время вырос на 1,16 рубль до 96,15 рублей. Всего за полтора часа американская валюта взлетела на рубль.

Ранее прогнозировалось, что рубль в августе укрепится к иностранным валютам.

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