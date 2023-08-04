В Минэкономики объяснили падение курса рубля

«Наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен», — сказал он.

По словам Решетникова, снижение экспортных цен является тенденциями в мировой экономике, которые необходимо оценивать, а не колебаниями рынка. Он отметил, что с этой точки зрения также планируется прогнозирование курса, цен на нефть и объемов добычи экспорта.