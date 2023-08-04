В Минэкономики объяснили падение курса рубля
Причиной ослабления рубля являются «ощутимо снизившиеся экспортные цены». Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников, передает «Коммерсантъ».
«Наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен», — сказал он.
По словам Решетникова, снижение экспортных цен является тенденциями в мировой экономике, которые необходимо оценивать, а не колебаниями рынка. Он отметил, что с этой точки зрения также планируется прогнозирование курса, цен на нефть и объемов добычи экспорта.
Ранее сообщалось, что на торгах 4 августа евро превысил 106 рублей, а доллар поднялся до 96 рублей.
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