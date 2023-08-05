Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

Россия вышла на второе место по поставкам в Испанию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорят данные испанской энергетической компании Enagas, передаёт ТАСС.

В июле королевство закупило у России эквивалент 8 764 ГВт•ч. Этот объем на 65% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

Главным поставщиком в июле стал Алжир (28,7% от общего объема купленного газа). На топливо из России пришлось 27,6%.

Всего за семь месяцев 2023 года Испания приобрела у РФ 49 909 ГВт•ч. Показатели за такой же срок в 2022 году были почти в два раза ниже - 28 265 ГВт•ч.

В июне 2023 года Россия заняла первое место по поставкам СПГ в Испанию.