Эксперт допустил рост курса доллара до 120 рублей

Курс доллара в России вырос «выше крыши» и может установить рекорд в 120 рублей, если в ситуацию не вмешается ЦБ РФ. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Сергей Дроздов, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Дроздов заявил, что доллар уже «выше крыши» и продолжает расти. Если представители монетарных властей РФ не скажут своего слова, то «откатов вниз» не будет. Спекулянты смогут взвинчивать курс до бесконечности, пока им не скажут «стоп».

«Я не удивлюсь, если со временем мы и до 120 рублей за доллар добежим, а сказать, когда это будет, сложно», - сказал Дроздов.

По его словам, рынок ждал сигналов от ЦБ РФ, но со стороны регулятора их не последовало. Банк России пока не выходит на рынок с интервенциями в поддержку рубля,

Дроздов также отметил, что «на рынке ходят слухи, что на повышение иностранной валюты играют несколько игроков».