ФБР предупредило о новой схеме мошенничества с криптовалютами и NFT

ФБР предупреждает потенциальных покупателей NFT о существовании вредоносных сайтов, использующих «смарт-контракты», которые похищают криптовалютные кошельки. Эти мошеннические сайты маскируются под легитимные площадки для новых проектов NFT и часто продвигаются через взломанные аккаунты в социальных сетях или поддельные профили, имитирующие известных разработчиков NFT.

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Чтобы заманить жертву, они создают ощущение срочности, используя такие фразы, как «ограниченное предложение».

Несознательные покупатели, подключающие свои криптовалютные кошельки к таким сайтам, неосознанно попадают в ловушку фальшивых смарт-контрактов, в результате чего их цифровые активы переводятся на кошельки мошенников. Затем похищенные NFT отмываются через различные криптовалютные биржи, чтобы запутать следы.