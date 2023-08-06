Назван срок возобновления работы поврежденной ветки нефтепровода «Дружба»

Стало известно, когда возобновятся поставки нефти по нефтепроводу «Дружба»
Возобновление поставок нефти в ФРГ по поврежденному участку нефтепровода «Дружба» ожидается во вторник, 8 августа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу PERN.
В пресс-службе польского оператора пояснили, что аварийные бригады добрались до поврежденного участка одной из ниток западного участка нефтепровода.
В настоящее время, уточнили в PERN, специалисты ведут ремонтные работы.
«Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник», - заметили в пресс-службе.
Ранее в PERN сообщили, что автоматические системы, следящие за сохранностью трубопровода, зафиксировали разгерметизацию трубопровода.
По словам оператора, подача углеводородов по этой нитке была немедленно прекращена.
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