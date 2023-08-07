В России сократились золотые запасы

Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 миллиарда долларов — до 584,2 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные национальных центробанков, передает РИА Новости.

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Отмечается, что в результате страна уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами и опустилась на пятое.

В свою очередь, Китай по показателю международных резервов сохранил за собой многолетнее лидерство — на конец мая 2023 года его активы составили 3,371 триллиона долларов.

В марте российский Центробанк (ЦБ) возобновил публикацию данных о структуре международных резервов.