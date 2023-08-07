Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть в понедельник 7 августа снижаются после шести недель роста подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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В нижней точке цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала 85,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — 81,61 доллара. На момент написания материала топливо торговалось у отметки 85,1 и 81,79 доллара соответственно. При этом по итогам прошлых шести недель стоимость этих вида сырья возросла на 16,8 и 19,8 процента.

На нефтяные котировки повлияло укрепление доллара — индекс американской валюты (его курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,086 процента, до 101,92 пункта. Это делает сырье менее доступным при покупке в других денежных единицах.

Также на настроения инвесторов повлиял и отчет нефтяного гиганта Saudi Aramco. Компания сообщила, что во втором квартале сохранила объем добычи на уровне аналогичного периода 2022 года — около 13,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На ценах на сырьевом рынке отразилось и решение Мониторингового комитета ОПЕК+, который 4 августа не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти.