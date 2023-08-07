Поставкам российского газа за рубеж пообещали новое падение

Провал экспорта российского раза по трубопроводам в 2022 году не остановился, в текущем году он упадет еще в полтора раза, до 80 миллиардов кубометров. Об этом говорится в прогнозе консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее McKinsey), на который ссылается РБК.

В 2021 году поставки российского газа наземным путем составляли 206 миллиардов кубометров, а основным рынком были страны Евросоюза. Начало боевых действий на Украине привело к решению ряда стран резко сократить закупки, а требование российских властей платить за топливо в рублях дополнительно снизило количество клиентов.

При этом экспорт сжиженного природного газа (СПГ) постепенно увеличивается. В 2020 году прирост составил почти 10 процентов (45 миллиардов кубометров после регазификации), в этом году ожидается рост на миллиард кубометров.

На горизонте 2030 года эксперты ожидают роста поставок СПГ до 105 миллиардов кубометров, чему должны поспособствовать новые заводы, а трубопроводного газа — до 106 миллиардов кубометров. Однако последнее возможно только в случае запуска газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, контракт на который с китайской стороной до сих пор не подписан.

Таким образом, отмечается в исследовании, выйти на уровень начала конфликта, даже если все планы будут успешно реализованы, и спустя семь лет не получится. Дополнительную сложность представляет необходимость развития технологий для СПГ-предприятий, так как нынешние линии большей частью оснащены иностранным оборудованием.

Что касается выручки, то в текущем году «Яков и партнеры» ожидает снижения в два раза по сравнению с 2022 годом — до 71 миллиарда долларов. Помимо падения объемов, на нее влияет значительное снижение стоимости топлива на мировых рынках.

Добыча газа в 2023 году упадет на 4,5 процента, до 643 миллиардов кубометров, год назад снижение составляло 11,8 процента. Однако к 2030 году, ожидают эксперты, она вырастет до 799 миллиарда кубометров, что выше уровня 2021 года.