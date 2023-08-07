Эксперты сказали, когда в Европе увеличится спрос на СПГ

Эксперты сочли маловероятным увеличение в августе–сентябре спроса на сжиженный природный газ (СПГ) после того, как в июле он достиг минимального за 20 месяцев значения. При этом, по их мнению, спрос восстановится в октябре в связи с похолоданием, передает агентство «Прайм».

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, незначительный импорт СПГ в Европу в связи с низким спросом летом и высокой заполненностью газохранилищ «выглядит характерным». Он считает, что такая динамика, вероятно, сохранится в текущем и следующем месяцах. Специалист при этом подчеркивает, что в октябре «похолодания создадут дополнительный спрос на газ со стороны отопительной отрасли».

Заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов объяснил, почему увеличения поставок СПГ в Европу в августе ждать не стоит. По его словам, летние закупки идут на пополнение хранилищ, а в настоящее время их средний уровень заполненности уже составил более 86%.

Также эксперт указал на увеличение в июле трубопроводных поставок из России в Европу по «Турецкому потоку» и транзитом через Украину. Он сослался на данные агентства Рейтер.