Агентство Bloomberg рассказало, что вызвало рост цен на нефть

Стоимость нефтепродуктов мировых марок Brent и West Texas Intermediate (WTI) демонстрирует рост в связи с атаками на российские морские суда. Об этом сообщает Bloomberg.

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Подчеркивается, что фьючерсы на нефть американской марки WTI увеличились почти до $83 за баррель. Стоимость нефти марки Brent почти достигла уровня в $87 за баррель.

В минувшую пятницу из-за атаки морского дрона российский танкер «Сиг» получил пробоину в Керченском проливе. Тогда же в Минобороны России заявили, что армия Украины произвела попытку атаки на военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами.

Агентство указывает на возможные проблемы с поставками не только нефтепродуктов, но и зерна по Черному морю в связи с атаками на российские морские суда.

Bloomberg отмечает, что на данный маршрут приходится от 15% до 20% поставок нефти, которую ОПЕК+ каждый день продает на глобальных рынках.