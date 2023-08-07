Курс доллара превысил 97 рублей

Рубль в понедельник утром снижается к основным иностранным валютам - доллару и евро. Курс первой поднялся выше 97 рублей, следует из данных Московской биржи.

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Европейская валюта демонстрирует подобное значение впервые с 25 марта 2022 года.

По состоянию на 10:46 мск курс доллара был на отметке в 97,01 рубля (+1,38%). К 10:53 мск доллар замедлил рост и составил 96,65 рубля (+1,01%). Вместе с тем курс евро повышался до 106,2 рубля (+0,56%). Курс юаня рос на 0,62%, повышаясь до 13,416 рубля.

Минфин с 7 августа возобновляет покупку валюты на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу. Такие операции начнут осуществлять впервые с начала прошлого года.