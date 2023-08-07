Курс турецкой лиры обновил рекорд падения
Падение курса турецкой лиры продолжилось в понедельник, 7 августа. На момент окончания торгов стоимость национальной валюты Турции опустилась до 27,01 лиры за доллар, пишет ТАСС.
По данным агентства, в конце июля - начале августа лира торговалась на уровне 26,95 за единицу американской валюты.
По отношению к евро курс составил 29,6 за единицу.
По словам экспертов, падение курса началось 17 июля, после того, как Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке.
Напомним, что тренд на падение лиры фиксируется на протяжение как минимум трех лет. Так, в январе 2021 года за доллар давали 7,3 лиры, в ноябре курс упал до 13,5 лиры за единицу американской валюты.
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