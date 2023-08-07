Курс турецкой лиры обновил рекорд падения

Падение курса турецкой лиры продолжилось в понедельник, 7 августа. На момент окончания торгов стоимость национальной валюты Турции опустилась до 27,01 лиры за доллар, пишет ТАСС.

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По данным агентства, в конце июля - начале августа лира торговалась на уровне 26,95 за единицу американской валюты.

По отношению к евро курс составил 29,6 за единицу.

По словам экспертов, падение курса началось 17 июля, после того, как Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке.