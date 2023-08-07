В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, что вице-премьер России Александр Новак обещал продолжать поставки нефти в его страну согласно контракту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что переговоры с Новаком состоялись по телефону.

«Сегодня мы поговорили по телефону с вице-премьером России, ответственным за вопросы энергетики, Александром Новаком, который заверил, что российские партнеры будут поставлять нефть в Венгрию в соответствии с обязательствами, обозначенными в контрактах, поэтому энергоснабжение нашей страны по-прежнему в безопасности», – заявил Сийярто.

Кроме того, венгерский министр также добавил, что в последние дни появилась «тревожная» информация об атаках, которые могли затронуть энергоинфраструктуру. При этом Сийярто не уточнил, о какой именно атаке он говорит.