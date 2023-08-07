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Курс рубля стабилизировался после резкого падения

Курс рубля вечером в понедельник, 7 августа, стабилизировался после резкого падения в начале торгов. Национальной валюте удалось подняться на фоне увеличения торгов юанем, пишет «КоммерсантЪ».

Курс рубля укрепился благодаря юаню
© РИА Новости

По данным газеты, в начале сессии курс доллара поднялся выше 97,06 руб. за единицу.

Попытка сыграть на понижение, заметили финансисты, не получила продолжение. К концу сессии доллар остановился на отметке в 95,28 руб. за единицу, что на 40 копеек меньше закрытия в пятницу.

Аналитики отметили, что временный подъем рубля обусловлен локальным предложением китайской валюты со стороны экспортеров. Вместе с тем, добавили эксперты, тренд на снижение в ближайшей перспективе сохранится.

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Финансисты полагают, что текущая волатильность на рынке валюты объясняется геополитической напряженностью, а также отсутствием баланса между импортом и экспортом.

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