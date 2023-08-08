СМИ: Падение российской валюты замедлилось

Курсы ведущих валют стабилизировались к вечеру 7 августа, отступив на 1-2% от утренних пиков. Это произошло в свете увеличения объема торгов юанем, который достиг 180 миллиардов рублей, второго по величине показателя за всю историю. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" .

Аналитики связывают высокие объемы торгов и временное укрепление рубля с локальным предложением китайской валюты со стороны экспортеров. Однако эти изменения не смогут серьезно повлиять на баланс сил на валютном рынке. В начале основной сессии Московской биржи 7 августа курс доллара поднимался выше 97,06 рубля за доллар, достигнув максимума с 23 марта прошлого года.

Однако к концу дня он остановился на отметке 95,28 рубля за доллар, что на 40 копеек ниже закрытия предыдущего дня. Курс евро также опускался с утреннего пика 106,62 рубля за евро и закрылся на отметке 105,3 рубля за евро, на 30 копеек ниже предыдущего дня. Курс юаня вырос на 1%, до 13,47 рубля за юань, но завершил день на отметке 13,24 рубля за юань, что на 0,7% ниже закрытия предыдущего дня.