Цена дизельного топлива в России побила рекорд

Стоимость летнего дизельного топлива снова обновила рекорд, поднявшись до отметки в 61,2 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В начале торгов стоимость топлива составляла 60,3 тысячи рублей за тонну. Таким образом, к настоящему времени оно подорожало на 1,46 процента. Цена дизеля обновляет рекорд пятый день подряд. Исторический рекорд обновила стоимость мазута. За день цена выросла на 1,62 процента, с 33,6 до 34,2 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,48 процента, составив 61,5 тысяч рублей за тонну. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,49 процента, до 67,7 тысячи рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей подорожало на 0,15 процента — до 65 тысяч рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 3,58 процента, до 19,6 тысяч рублей за тонну.

За прошедшую неделю летнее дизельное топливо дорожало на 6,4 процента, до 60 107 рублей за тонну.