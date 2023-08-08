Курс доллара побил новый рекорд

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 8 августа, доллар обновил рекорд почти за полтора года. Американская валюта в верхней точке достигала отметки в 97,4 рубля, прибавив почти 2 процента с начала торгов, свидетельствуют данные площадки.

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На момент написания материала курс доллара скорректировался до 97,1 рубля. В то же время евро торгуется на уровне 106,52 рубля, быстро двигаясь к следующей планке в 107 рублей.