В США повысили прогноз на цену Brent в 2023 году

Согласно отчёту Управления энергетической информации Минэнерго США, прогноз цены нефти марки Brent в 2023 году был увеличен почти на 4%. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ранее прогноз составлял 79,34 доллара за баррель, однако теперь он равняется 82,62 долларам за баррель. Кроме того, Минэнерго США считает, что котировки на нефть будут увеличиваться до конца 2023 года из-за добровольного снижения добычи нефти в Саудовской Аравии. По мнению ведомства, цена на Brent под конец 2023 года может вырасти до 88 долларов за баррель.

При этом цена нефти марки WTI спрогнозирована на уровне 77,79 долларов за баррель в этом году и 81,48 доллар за баррель в следующем. Американское ведомство также считает, что общее производство нефти по всему миру увеличиться за 2023 год на 1,4 миллиона баррелей в секунду.