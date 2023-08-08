Региональные ретейлеры ограничат торговые наценки на ряд продуктов

Региональные торговые сети России присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты, сообщили в Минпромторге России.

Среди социально значимых позиций ведомство выделило сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Отмечается, что предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и экспертами, передает ТАСС.