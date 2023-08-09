Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

В сентябре возможно повышение ключевой ставки Банка России, чтобы сохранить ее, необходимо реализовать дезинфляционные риски, которые в настоящее время отсутствуют, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишет РИА Новости.

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На заседании 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. Тогда же Центральный Банк немного изменил свой сигнал относительно ключевой ставки, отметив, что он по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без указания на постепенное увеличение текущего инфляционного давления.

"Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются", - сказал Заботкин в интервью газете "Известия" в ответ на вопрос о возможном решении Банка России по ставке в сентябре.