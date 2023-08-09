Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют рост почти на 1%. Стоимость марки Brent преодолела отметку в 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,93%, до 86,97 доллара за баррель. До этого она повысилась до 87 долларов впервые с 13 апреля.

Сентябрьские фьючерсы на WTI росли в цене на 1,11%, до 83,84 доллара.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли Индии сообщили об увеличении российского экспорта нефти в Индию в январе-мае 2023 года. Он вырос в 11 раз в сравнении с таким же периодом прошлого года, до 36,9 млн тонн.