Цена летнего дизеля на бирже обновила рекорд

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России продолжила расти и обновила рекордное значение шестой день подряд. По итогам торгов в среду его цена впервые превысила 62 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,56%, до 62,181 тыс. рублей за тонну. Его стоимость обновляет рекорд шестой торговый день подряд.

Стоимость топочного мазута уменьшилась на 0,08%, до 34,157 тыс. рублей за тонну, после того как два дня подряд обновляла исторический максимум. Бензин Аи-92 подорожал на 0,74%, до 61,926 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - также на 0,74%, до 68,213 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивный двигателей (авиакеросин) подросла на 3,89%, до 67,632 тыс. рублей за тонну.