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Цена на газ в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте биржи Intercontinental Exchange (ICE).

Цена на газ в Европе превысила $400
© EPA/ТАСС

По состоянию на 14:10 мск стоимость сентябрьского фьючерса выросла до $404,3 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цен составляет 15,2%.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе продолжают расти пять дней подряд, что является самым длинным периодом повышения с апреля.

Стоимость газовых котировок растет из-за перебоев в цепочке поставок и установившейся в некоторых частях континента аномальной температуры. В частности, жаркая погода в южной Европе повысила спрос на кондиционеры в таких странах, как Италия, где производство электроэнергии зависит от газа.

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По данным агентства, несмотря на то, что основная часть газовых европейских хранилищ уже наполнена топливом, перебои в поставках и резкий рост спроса все также влияет на котировки. По мнению экспертов рынка, трейдеры будут следить за прогнозами погоды на август, чтобы отслеживать возможное потребление газа.

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