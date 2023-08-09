Названы причины резкого роста биржевых цен на газ в Европе

«Динамика цен на газ частично связана с прогнозами метеорологов, которые предвещают жаркую погоду в Европе. Во время жары растет спрос на электроэнергию для целей кондиционирования, которая вырабатывается, в том числе, за счет газовых энергоустановок. Также ожидается снижение скорости ветра, что сократит объем выработки со стороны ветряных электростанций», — сказал он.

При этом, по словам Галактионова, данные факторы являются временными и «не дают поводов для пересмотра среднесрочных прогнозов по ценам». Эксперт считает, что уже в августе и сентябре цены скорректируются ниже 300 долларов за тысячу кубометров, но затем также возможен рост до 600 к январю при условии нормальных зимних температур.