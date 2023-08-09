ЦБ перестанет покупать валюту

Банк России принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Соответствующее заявление появилось на сайте ЦБ.

«Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России , связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в тексте.

При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, которая связана с использованием средств ФНБ с целью их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года в объеме 2,3 миллиардов рублей в день.