ЦБ пригрозил отзывом лицензий за схемы по выводу замороженных активов

Центробанк раскритиковал брокеров за схемы по выводу замороженных в России иностранных активов и пригрозил отзывом лицензии, сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Отмечается, что речь о схемах обходов заморозки иностранных активов шла на встрече с представителями финансового рынка и брокерами. Если раньше Центробанк ограничивался предупреждениями в вопросе обхода заморозки активов иностранцев, то сейчас грозит участникам рынка отзывом лицензий.

До этого в российском Центробанке сообщали, что ожидают повышения ставок по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы. Также в ближайшее время можно ожидать положительное влияние решения о поднятии ключевой ставки на уровень кредитных ставок.