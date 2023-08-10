Минсельхоз России допустил рост цен на зерно в будущем

Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил журналистам, что цены на зерно на сегодняшний день не являются стабильными, в ближайшей перспективе возможен их рост. Об этом сообщает ТАСС.

«Цена увеличивается с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда. Думаю, что пока цены на зерно будут расти», — сказал он.

Патрушев также допустил, что в ближайшем будущем можно будет увидеть определенные ситуации, которые связаны с увеличением продовольственной инфляции.

«Особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на Европейском континенте», — сказал министр.

При этом он указал, что продовольственная инфляция в РФ пока достаточно незначительная.