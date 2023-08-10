Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян поставщику из Европы

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян от одного из поставщиков из Нидерландов. Об этом сообщается на сайте службы.

«Россельхознадзор с 15 августа 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного материала из нидерландского питомника MONSANTO HOLLAND B.V.» — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ писал, что Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Возможной причиной такого решения названа вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках. Россельхознадзор запросил переговоры с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в связи с ограничением поставок мяса птицы на российский рынок.