Sber Private Banking запустил новый продукт для инвестиций

Sber Private Banking первым на российском рынке представил эксклюзивный финансовый инструмент, позволяющий инвестировать в новый Индекс компаний средней и малой капитализации, сообщает пресс-служба Сбера.

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Он включает в себя все акции, которые обращаются на Московской бирже, но не включенные в IMOEX индекс.

Компоненты индекса ежеквартально ребалансируются по заранее определенной логике. Из индекса исключаются компании, которые не проходят по критерию ликвидности (ежедневный торговый оборот меньше среднего значения 5 млн рублей за последние 100 дней), а также депозитарные расписки.

«Перечень включенных в индекс эмитентов имеет потенциал к росту, так что у этого инструмента хорошие перспективы. Кроме того, компании малой и средней капитализации, как правило, ориентированы на внутренний спрос, а значит, выигрывают от структурной трансформации российской экономики», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев.

Динамика индекса значительно обгоняет динамику IMOEX. Индекс средней и малой капитализации дает клиентам возможность расширить свой инвестиционный профиль. При этом инвестирование в стратегию позволяет взять экспозицию без риска ликвидности отдельных компаний.