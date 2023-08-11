Биржевая цена дизельного топлива в России побила рекорд

Стоимость дизельного топлива снова обновила рекорд, поднявшись до отметки в 64,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В начале торгов стоимость топлива составляла 63,2 тысячи рублей за тонну. Таким образом оно подорожало на 1,71 процента. Стоимость мазута достигла 34,4 тысячи рублей за тонну, поднявшись с начала торгов на 0,36 процента.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,34 процента, достигнув отметки в 62,24 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 достигла отметки в 68,7 тысячи рублей за тонну, поднявшись на 0,38 процента.

Топливо для реактивных двигателей снизилось в цене на 0,76 процента, достигнув отметки в 67,1 тысячи рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 1,82 процента и составила 16,58 тысячи рублей за тонну.