Доллар поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 99 рублей. Последний раз валюта США доходила до этой отметки 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
По состоянию на 16:30 по московскому времени, доллар вырос на 1,73 рубль до 99,19 рублей. Последний раз такого показателя он достигал 25 марта 2022 года.
Евро к 16:30 торговался на уровне 108,79 рублей, прибавив 1,24 рубль. Юань вырос на 20 копеек до 13,657 рублей.
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