Доллар поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 99 рублей. Последний раз валюта США доходила до этой отметки 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

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По состоянию на 16:30 по московскому времени, доллар вырос на 1,73 рубль до 99,19 рублей. Последний раз такого показателя он достигал 25 марта 2022 года.