Курс евро поднялся выше 109 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже 11 августа превысил планку в 109 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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На максимуме стоимость европейской валюты поднималась до 109,16 рубля. Это рекордные значения с марта 2022 года. На момент написания материала курс скорректировался до уровня в 108,8 рубля (плюс 1,86 процента к началу торгов).

Одновременно с евро растет также и доллар: курс американской валюты достиг отметки в 99 рублей. Максимума с 2022 года достиг и китайский юань — он подорожал до 13,67 рубля.

В Банке России назвали динамику импорта и экспорта решающим фактором, который привел к ослаблению рубля. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, в ЦБ продолжат придерживаться режима плавающего валютного курса, так как он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия.