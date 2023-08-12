Эксперт назвал альтернативу доллару и евро

Стало известно, какой неамериканский доллар может успешно заменить доллар США в России. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, такой валютой может стать гонконгский доллар. Его курс к американскому доллару поддерживается ЦБ Гонконга в узком коридоре уже более 40 лет. Это прописано в основах монетарной политики страны.

«Поэтому у нас данная валюта может являться хорошей альтернативой недружественным», - сказал Бабин.

Он отметил, что при операциях с западной валютой надо учитывать высокие риски санкций.

Гонконгский доллар весной вошел в топ-5 популярных у россиян валют. В опросе его выбрали 6,9% респондентов.

Доллар - название денежной единицы 36 стран мира. Это валюта Австралии, Белиза, Канады, Новой Зеландии, Намибии, Сингапура, Панамы, Брунея, Суринама, Сальвадора, Эквадора, Тайваня, Гонконга, Зимбабве, Фиджи, Ямайки и других стран.

Слово «доллар» произошло от немецкого «талер». Первым долларом стала шотландская монета - «доллар с мечом», выпущенная в 1567 году

ЦБ РФ установил курс доллара США в 97.2794 рубля на 11 августа.