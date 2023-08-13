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Экономист Остапкович: российская экономика адаптировалась к невзгодам

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в интервью kp.ru заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале объясняется адаптацией отечественной экономики ко всем невзгодам.

Экономист Остапкович: российская экономика адаптировалась к невзгодам
© Shutterstock

По словам экономиста, рост объясняется "отчасти эффектом низкой базы, поскольку второй квартал прошлого года был у нас очень тяжелым". Остапкович отметил, что в России перестроили логистику поставок сырья, материалов и готовой продукции, а также нашли новые рынки сбыта.

Специалист добавил, что из-за сокращении импорта страна переориентировалась на отечественную продукцию. Также экономист отметил большую роль, которую сыграли и предприниматели с верными управленческими решениями. По его словам, это привело к увеличению производительности труда. 26 июля Георгий Остапкович рекомендовал владельцам QIWI-кошельков не спешить тратить средства без необходимости.

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