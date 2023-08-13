Нацбанк Украины готовится отменить фиксированный курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) готовится перейти от фиксированного курса доллара к гибкому обменному курсу валют. Об этом сообщает «Прайм».
В сообщении НБУ сказано, что планируется отказаться от фиксированного курса гривны к доллару, который действовал 18 месяцев в качестве временной меры.
Отмечается, что фиксированная привязка и жесткие административные ограничения более не оптимальны и «приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента».
Переход на гибкий курс рассматривается как противодействие валютным рискам. Он станет «дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий».
Регулятор планирует отслеживать и корректировать котировки, используя валютные интервенции и «корректирующие валютные ограничения».
В начале 2022 года курс доллара на Украине составлял 29,25 гривны. К июлю доллар стоил 36,57 гривны.